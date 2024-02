Le Président de la Transition au Gabon, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé ce jeudi, à la mise en marche officielle et à des visites de plusieurs réalisations industrielles et sociales construites dans la province du Haut-Ogooué par la Compagnie Minière de l’Ogooué (Comilog).

Dans la ville de Moanda, le chef de l’Etat s’est rendu, entre autres, à la mine d’Okouma, au Guichet unique de la ville et à l’usine 3ldespavés, en compagnie de plusieurs personnalités dont le Président Directeur Général du Groupe Eramet, Christel Bories, actuellement en visite au Gabon.

Concernant le guichet unique, les autorités expliquent que la Comilog a engagé, en septembre 2022, la construction d’un bâtiment administratif, co-financé avec l’Etat gabonais, afin d’accueillir trois agences (PNPE, ANUTTC et ANPI) dans le but de faciliter la création d’entreprises, la recherche d’emplois et l’accès au foncier.

La 3ldespavés est une usine de production de pavés, bordures et cunettes en béton. Fruit d’un partenariat entre l’Etat gabonais et la Comilog, et fonctionnelle depuis février 2021, cette usine est une référence en matière de fabrication des pavés mais aussi de parpaings industriels.

La Comilog, multinationale basée à Moanda et filiale du groupe métallurgique français Eramet, est spécialisée dans l’extraction et la transformation du minerai de manganèse. Leader mondial dans l’activité du minerai, elle totalise plus de 60 ans d’engagement industriel au Gabon.

L’entreprise affiche aujourd’hui 10.500 emplois générés par la mine et le transport du minerai, 4000 emplois directs et 6500 sous-traitants, d’après Christel Bories.