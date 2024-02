Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a annoncé hier jeudi, que le Coordonnateur des secours d’urgence de l’ONU, Martin Griffiths, a puisé dans le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) «pour soutenir les efforts de réponse aux inondations catastrophiques en RDC» ayant touché 2 millions d’habitants.

«Les inondations aggravent des besoins humanitaires déjà élevés, avec d’importantes destructions d’infrastructures et une perturbation critique des services de base », indique l’OCHA, ajoutant que les 6 millions de dollars débloqués par le CERF pour aider la République démocratique du Congo «permettront d’aider près de 400.000 personnes dans les domaines de la santé, de la sécurité alimentaire, du logement et de la protection».

Depuis décembre 2023, de fortes pluies ont monté les eaux du fleuve Congo à leur niveau le plus élevé depuis 1961, en trainant des inondations ayant affecté 18 des 26 provinces de la vaste RDC et plus de 2 millions de personnes. La capitale Kinshasa n’est pas épargnée par ce phénomène inédit.