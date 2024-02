Le gouvernement espagnol du leader socialiste, Pedro Sanchez a réitéré son soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara, en réponse à une question écrite du député basque, Jon Iñarritu García sur la position officielle du gouvernement espagnol dans la question du Sahara marocain.

L’exécutif espagnol a précisé dans sa réponse faite au Congrès, que sa position sur le Sahara «est pleinement conforme à la légalité internationale», tel que souligné, par le Chef du gouvernement, Pedro Sanchez devant l’Assemblée Générale de l’ONU en septembre 2023.

Il a rappelé à ce titre, que cette position est en phase avec la déclaration commune adoptée le 7 avril 2022 à l’occasion de la rencontre entre le Roi Mohammed VI et Pedro Sanchez, ainsi que la déclaration du 2 février 2023 lors de la tenue à Rabat, de la 12e Réunion de Haut Niveau entre l’Espagne et le Maroc.

Dans sa réponse à la question du député Iñarritu García, membre du parti basque pro-Polisario «Euskal Herria Bildu», le gouvernement espagnol a réaffirmé devant le congrès, que l’Espagne «favorise une solution politique mutuellement acceptable dans le cadre de la Charte des Nations Unies et des résolutions du Conseil de sécurité».

L’Espagne, a-t-il encore rappelé « reconnaît l’importance de la question du Sahara pour le Maroc ainsi que les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable » et « considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend».

Et le gouvernement de Pedro Sanchez de préciser par ailleurs, que «l’Espagne soutient inconditionnellement les efforts de l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura », assurant que «son travail est fondamental et bénéficie du plein soutien du gouvernement espagnol» qui est également favorable à «une solution mutuellement acceptable dans le cadre de la Charte des Nations Unies et des résolutions du Conseil de Sécurité ».

Evidemment cette réponse de l’exécutif espagnol qui appuie ouvertement la position du Maroc dans le litige autour de son Sahara, n’a pas tardé à susciter l’ire et le mécontentement des séparatistes du Polisario et de leurs relais espagnols.