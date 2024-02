Face à la crise politique qui prévaut au Sénégal depuis le 3 février dernier, des organisations du secteur privé ont appelé ce mercredi 14 février, les acteurs et décideurs politiques «à l’apaisement» au profit de l’intérêt général.

Lors de leur rencontre de ce mercredi, ces organisations du secteur privé ont appelé «à la préservation de la paix et invitent les protagonistes de la crise à se parler et à privilégier l’intérêt général».

Cet appel intervient après une concertation intervenue le même jour entre les représentants de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar, du Conseil national du patronat, du Mouvement des entreprises du Sénégal, de l’Unacois-Jappo, de l’Unacois-Yessal, de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal et du Club des investisseurs sénégalais.

Ces organisations «lancent un vibrant appel pour la préservation de la paix sociale et invitent les acteurs politiques à se parler et à privilégier l’intérêt général du Sénégal. Elles encouragent tous ceux qui s’investissent pour la préservation de la paix sociale, de l’union et de la solidarité des citoyens».

«Nous ne voulons pas que notre pays, le Sénégal, entre dans une crise politique […] dont l’ampleur pourrait être sans précédent, avec des lendemains incertains», ont mis en garde les acteurs phares de l’économie sénégalaise.

Lesdites organisations ont présenté à cette occasion, «leurs sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un parent, un ami ou un proche» au cours des heurts survenus après le report de l’élection présidentielle, initialement prévue pour le 25 février 2024.

Des heurts ont fait au moins «trois morts au Sénégal» et plus de 250 arrestations depuis le 3 février 2024, après l’abrogation par le président sortant, Macky Sall, du décret convoquant le corps électoral pour le 25 février prochain.