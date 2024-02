Une mission de bons offices du Parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est achevée ce 13 février à Dakar, sur une note d’espoir de l’institution dirigée par le Sierra-Léonais, Mohamed Siddie Tunis.

Les émissaires du Parlement de la CEDEAO appellent la classe politique sénégalaise et les populations du pays dans leur ensemble «au calme et à la retenue, au terme d’un séjour du 12 au 13 février 2024 à Dakar».

Les émissaires de la CEDEAO ont pu rencontrer, tour à tour, des représentants d’organisations de la Société civile, de la classe politique et des candidats déclarés à la prochaine présidentielle.

Dans une déclaration finale au terme de ces consultations, les émissaires du Parlement communautaire ouest-africain invitent surtout les acteurs politiques du Sénégal «à s’abstenir de toute forme d’expression qui incite à la violence et attise un climat de tension dans le pays».

Ils invitent par ailleurs, tout l’écosystème de la politique au Sénégal «à privilégier les intérêts fondamentaux de la Nation sénégalaise que sont la paix et la stabilité ainsi que le respect de la Constitution, la promotion de la démocratie, de l’Etat de droit et de la cohésion sociale».

Aux yeux de ces parlementaires diplomates, les hommes politiques du Sénégal ont besoin en urgence de se parler pour aplanir leurs différends de l’heure, invitant ainsi la classe politique «d’entamer d’urgence un dialogue politique national inclusif et fraternel intégrant l’ensemble des acteurs politiques et sociaux pertinents et intéressés afin de parvenir à des solutions consensuelles et créer les conditions favorables à la tenue d’une élection présidentielle ouverte, crédible, inclusive et transparente».

Ces parlementaires demandent par ailleurs à la Commission de la CEDEAO d’envoyer «dès la semaine prochaine, une mission conjointe de la Commission et du Parlement de la CEDEAO afin de faciliter, dans les plus brefs délais, la tenue du dialogue politique national» au Sénégal.