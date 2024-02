La présidente du Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la patrie (FSSP), Mme Brah Réki Djermakoye a dressé ce 19 février à Niamey, le point des donations reçues quatre mois après la création de cette structure destinée à l’éveil d’un sursaut patriotique sous le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).

Les détails fournis par Brah Réki Djermakoye font état de près de 17 milliards de F.cfa collectés de diverses manières. Au 19 février 2024, le Fonds a enregistré «un montant global de 7 milliards 512 millions 930.928 fcfa en numéraire, en chèques, et en espèce 6 milliards 135 millions 377.238 FCFA soit 82% des ressources, et en nature un montant d’un milliard 377 millions 553.690 fcfa, soit 18% des ressources mobilisées», a détaillé la président du FSSP.

Dans cet élan de générosité et de patriotisme, «les contributions volontaires financières ou en nature des citoyens nigériens, des entreprises publiques et privées, des opérateurs économiques, associations, ONG, projets et programmes de développement et de la diaspora nigérienne s’élèvent à 4 milliards de 937 millions 748.080 fcfa, soit 67% de l’ensemble des ressources mobilisées», a encore détaillé Brah Réki Djermakoye.

C’était la deuxième sortie médiatique de la patronne du FSSP depuis la mise en place du Fonds près d’un an après le renversement du régime Bazoum par le Général Tiani le 26 juillet 2023.