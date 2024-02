L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a rendu publics les chiffres illustratifs en 2023 des activités du transport aérien à l’Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) de Diass, situé à l’Ouest de Dakar, la principale porte d’entrée au Sénégal, par la voie aérienne.

«Les activités de transport aérien à l’aéroport de Diass continuent de croître. En 2023, on observe une hausse du trafic passagers de 12% par rapport à l’année précédente, avec 2.942.595 passagers, contre 2.629.347 en 2022», a publié l’ANACIM en début de semaine.

Signe du regain de forme des activités sur cette plateforme aéroportuaire depuis la fin de la Covid-19, l’ANACIM précise que «le nombre de passagers enregistrés à l’AIBD en 2023 dépasse de 18% celui de 2019» dernière année avant le début de la pandémie du coronavirus.

Le trafic à l’AIBD en 2023, selon les statistiques officielles précitées, est alimenté par la fréquentation des compagnies aériennes africaines qui y assurent à hauteur de 54%, le transport des passagers alors que 75% du transport du fret est assuré par des compagnies non africaines.

La compagnie marocaine «Royal Air Maroc a été la plus performante des compagnies africaines, avec 14% du trafic passagers et 17% du trafic fret», révèlent les chiffres de l’ANACIM.

Ethiopian Airlines qui est en train d’opérer une percée à l’AIBD, a augmenté en 2023, de 48,24% son nombre de passagers transportés à l’AIBD en 2023 et sa part de marché du trafic est passée de de 6% en 2022 à 8% l’année suivante.

« Le fret assuré par Ethiopian Airlines enregistre une croissance de 25,27% et accroît de 18 à 22% la part de cette compagnie sur le marché africain de l’AIBD», précisent les statistiques.

Par ailleurs, rappelle l’ANACIM, Air France demeure la compagnie étrangère non africaine la plus compétitive à l’AIBD, avec 9% des parts de marché du trafic passagers et 21% du fret à l’AIBD. SN Brussels en est à 6% en termes de trafic passagers et à 8% pour le fret, contre 5,13% et 12,40% en 2022.

L’aéroport international Blaise-Diagne de Diass a pris la place de l’aéroport Léopold S. Senghor en plein Dakar, qui a longtemps servi de porte d’entrée aérienne au Sénégal.