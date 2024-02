Le gouvernement botswanais a lancé ce 21 février, une directive sur les soins intégrés pour les personnes âgées baptisée «ICOPE», visant à «atténuer les défis auxquels les personnes âgées sont confrontées dans l’accès aux services de santé».

Cette directive a une lecture holistique des maux dont souffrent les personnes du 3è âge dans ce petit Etat du sud du continent africain. Elle prend en compte un ensemble minimum de «mesures pour les personnes âgées afin de répondre à leurs besoins sanitaires et sociaux, y compris les préoccupations des personnes d’âge mur et les défis liés à la ménopause et à l’andropause», a défendu le ministère de la Santé du pays.

La mise en œuvre de cette directive est le fruit de concertations entre la représentation locale de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les autorités de ce riche pays minier d’Afrique australe. Elle procède d’une volonté de l’Etat botswanais d’accélérer l’inclusivité sanitaire dans les rangs de ses populations.

«C’est pourquoi nous nous engageons, en tant que Gouvernement, à veiller à ce que la mise en œuvre de cette directive respecte cette obligation visant à améliorer la santé de nos personnes âgées», a expliqué le ministre botswanais de la Santé, Edwin Dikoloti, ajoutant que l’exécutif du Botswana est très confiant dans les résultats positifs censés produire cette directive qui cible une partie de la population.