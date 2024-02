Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres a annoncé, lundi 26 février, la nomination d’Edmond Mulet, du Guatemala, pour diriger l’examen stratégique indépendant de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), a indiqué son Porte-parole lors du point de presse quotidien.

L’examen dont il est question a été mentionné par la résolution 2709 (2023) du Conseil de sécurité, adoptée l’année dernière.

Mulet qui compte une riche expérience à son actif, a récemment occupé le poste de Chef du Mécanisme d’enquête conjoint du Conseil de sécurité sur l’utilisation d’armes chimiques en Syrie. Il a été également Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) entre 2006 et 2007, et entre 2010 et 2011.

Ce responsable a été également le Chef de cabinet de l’ancien Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, de 2015 à 2016, après avoir exercé les fonctions de Sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix de 2007 à 2010, puis de 2011 à 2015.