La plénière des Chefs d’État (UNEA-6) tenue ce 29 février à Nairobi (Kenya) dans le cadre de la sixième session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement qui a lieu du 26 février au 1er mars 2024, a servi de tribune pour le Président de la Transition au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, de réaffirmer les ambitions écologiques de son pays.

«Mobilisons-nous pour faire face ensemble aux défis de notre humanité menacée», a exhorté Oligui Nguema, rappelant à l’occasion que les principaux engagements auxquels a souscrit son pays, depuis 50 ans, en matière de la nécessaire transition écologique, sont toujours d’actualité.

Le Chef de l’Etat gabonais a mis en exergue «l’ordonnance relative à la lutte contre la pollution par le plastique à usage unique; la création de 13 parcs nationaux couvrant 11% du territoire en 2002; la création en 2017 d’un réseau de 20 parcs marins et réserves aquatiques établis sur 26% des eaux territoriales du Gabon; la protection des éléphants, ainsi qu’un bilan carbone de plus de 100 millions de tonnes nettes de CO2».

Clotaire Oligui Nguema a en outre proposé à ses pairs ce 29 février à Nairobi, un «ensemble de solutions telles que la création des conditions pour la valorisation économique du capital naturel, la justice dans la gouvernance environnementale et la mobilisation générale des Etats» de la planète.

La tenue de l’UNEA-6 est placée sous le thème «Des actions multilatérales efficaces, inclusives et durables pour lutter contre le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution». Elle rassemble Chefs d’État et de Gouvernement, experts de l’environnement, et autres acteurs engagés dans la mise en œuvre de la transition écologique sur la planète.

Les participants travaillent d’arrache-pied à cette occasion, pour l’accélération du renforcement du multilatéralisme environnemental face à ce qu’ils appellent la «triple crise planétaire qui concerne le changement climatique, la pollution et la perte de biodiversité».

L’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, l’organe décisionnel le plus élevé au monde en matière d’environnement, rassemble 193 Etats membres de l’ONU et tient ses grand-messes tous les deux ans.