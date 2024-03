La Banque des BRICS appelée la «Nouvelle Banque de Développement » (NDB) va tenir en juin 2024 sa «9e réunion annuelle» en Afrique du Sud, a annoncé ce jeudi 29 février, le gouvernement sud-africain.

Les autorités sud-africaines se réjouissent «d’accueillir la prochaine réunion de la NDB et s’engagent à travailler avec elle et ses pays membres pour parvenir à un développement durable, et favoriser l’émergence du continent africain», a déclaré Khumbudzo Ntshavheni, ministre de la Présidence sud-africaine, rappelant que son pays a contribué jusqu’à présent à hauteur de 25 milliards de rands (environ 1,1 milliard de dollars) au capital versé à la banque NDB.

Fondée il y a une décennie lors du 6e Sommet des BRICS à Fortaleza, au Brésil, la NDB dont le siège est à Shanghai en Chine, est présentée comme la première institution multilatérale de développement portée par des pays émergents et en développement.

Cette institution multilatérale de financement été portée sur les fonts baptismaux par le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud pour «mobiliser des ressources pour des projets d’infrastructures et de développement durable dans les pays membres des BRICS, et dans d’autres économies de marché émergentes et pays en développement».

Les BRICS ont connu en 2023 un élargissement, avec l’admission à partir du 1er janvier dernier, de six nouveaux pays en l’occurrence l’Égypte, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie, l’Iran et l’Argentine, le but étant de faire un contrepoint à l’ordre international actuellement dominé par les États-Unis et des pays de l’Occident.