La Bourse de Montréal (MX), l’un des leaders des dérivés en Amérique du Nord, et la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), 5ème bourse en Afrique, ont paraphé un protocole d’entente, ce mercredi 06 mars à Abidjan en Côte d’Ivoire, selon les informations véhiculées à ce sujet.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Kamissoko Camara et de la présidente du Sénat du Canada, Raymonde Gagne.

Le protocole d’entente a pour objectif de mettre en place un marché de produits dérivés au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ; et porte essentiellement sur l’assistance technique de la Bourse de Montréal (MX).

Il devrait permettre l’élaboration du cadre réglementaire du nouveau marché, le conseil pour la mise en place des différentes entités notamment la Bourse et la Chambre de Compensation, l’appui dans les choix technologiques, et la formation des équipes de la BRVM et de l’écosystème du marché financier régional.

La création d’un marché de produits dérivés à la BRVM devrait contribuer à une meilleure gestion des risques liés à la fluctuation des cours ; à l’amélioration de l’évaluation des titres sous-jacents ; ou encore à l’amélioration de la liquidité de marché.

Les deux parties se sont félicitées de cette initiative. Le Directeur général de la BRVM, Edoh Kossi Amenounve, a estimé que, grâce à ce protocole, son institution sera, entre autres, à même d’offrir aux investisseurs des instruments adaptés pour la gestion des risques de leurs portefeuilles.

Rappelons que le Canada avait été l’un des premiers partenaires à soutenir le projet de la BRVM lors de sa création en 1998. Raymonde Gagne a d’ailleurs salué le partenariat entretenu par les deux institutions financières depuis de nombreuses années.