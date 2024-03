Le Chef de l’Etat du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a préside ce mercredi à Ouagadougou, une réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle a été adopté un décret portant institution de la Journée des coutumes et traditions au Burkina Faso (JCT) qui sera désormais célébrée le 15 mai de chaque année dans l’ensemble du pays.

Dans un communiqué le Conseil des ministres explique cette décision par la diversité culturelle, ethnique, linguistique et religieuse du Burkina qui a longtemps constitué le levain de la cohésion sociale, une diversité qui constitue en soi une valeur fondamentale, dont la préservation et la promotion sont plus que jamais nécessaires.

Il est établi que la Journée des coutumes et traditions a pour objectifs de réaffirmer la laïcité de l’Etat ; de renforcer l’équité dans le traitement des expressions religieuses ; et d’offrir aux adeptes de la religion traditionnelle un cadre de promotion des valeurs et des pratiques ancestrales, ajoute le communiqué.