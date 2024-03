Les Etats-Unis ont annoncé en fin de semaine écoulée de nouvelles sanctions ciblées contre «des entités basées en RCA (Centrafrique) et en Russie pour avoir exercé de nouvelles activités subversives».

«Les USA sont déterminés à entraver la capacité de la Russie à financer sa machine de guerre. Le Trésor américain impose des sanctions à des entités basées en RCA et en Russie pour leurs activités de déstabilisation en Afrique en lien avec le groupe Wagner, soutenu par Moscou», a précisé le Département d’Etat.

Le pouvoir du Président Faustin-Archange Touadera s’est volontairement détourné de la France pour se tourner davantage vers la Russie depuis 2019 pour garantir la sécurité de son régime face à une récurrence d’agressions de factions rebelles.

Un choix qui a fait de son pays un des meilleurs alliés de la Russie et du groupe paramilitaire Wagner en Afrique, aux côtés du Mali, de la Libye et du Soudan, selon des informations vérifiées par plusieurs états-majors en Afrique et en Occident, ainsi que des fonctionnaires d’une kyrielle d’organisations internationales.