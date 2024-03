Dans le cadre des préparatifs du 9ème Congrès panafricain de Lomé 2024, Bamako, la capitale du Mali, va abriter la conférence régionale de l’Afrique de l’Ouest du 14 et 15 mars 2024, sous le thème «Diasporas, afro-descendants et développement».

Placée sous la présidence du ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, la conférence devrait permettre non seulement d’établir des ponts institutionnels entre les pays de la région ouest-africaine et leurs diasporas, mais aussi de faire des propositions, à soumettre lors du congrès de Lomé, en vue d’une meilleure implication des diasporas africaines et des afro-descendants dans le développement du continent.

Une centaine de participants dont des ministres, des personnalités de la diaspora, des spécialistes en matière de migration et du développement et des hommes de médias sont attendus à Bamako.

Au total, six conférences préparatoires régionales auront lieu. L’Afrique du Sud a ouvert le bal en abritant la conférence régionale de l’Afrique Australe, en décembre 2023, sur le thème «Panafricanisme, sciences, savoirs et technologies».

Le 9ème Congrès qui se tiendra du 29 octobre au 2 novembre 2024 à Lomé, la capitale togolaise, entend revitaliser le panafricanisme dans l’intérêt de l’Afrique et de ses diasporas, d’après les autorités du Togo.