Dans le cadre de la promotion des petites et moyennes entreprises (PME), les autorités ivoiriennes prévoient d’accompagner plus de 8000 entreprises au cours de cette année contre 7000 en 2023, a annoncé mardi, le directeur général du Guichet unique de développement des PME (GUDE-PME), Yaya Ouattara, lors de la tribune d’échanges et d’information dénommée «Tout savoir sur» (TSS) du Centre d’information et de Communication gouvernementale (CICG).

Selon ses propos relayés sur le site du gouvernement, 20% des 8.000 PME bénéficiaires d’accompagnement en 2024 obtiendront des financements.

Yaya Ouattara a indiqué, en termes de perspectives, que sa structure déploie un plan stratégique visant à accompagner 80 000 PME sur une période de cinq ans et lever un financement de 160 milliards FCFA sur la même période. Ce plan quinquennal du GUDE-PME prévoit la création ou l’amélioration de 705 000 emplois.

Reconnaissant le rôle prépondérant joué par les PME dans l’économie nationale, même si elles ne contribuent qu’à 20% du PIB alors qu’elles représentent près de 98% du secteur privé, le DG a fait comprendre que «le GUDE-PME est la traduction de la volonté du gouvernement de Côte d’Ivoire de faire de la PME le fer de lance de la compétitivité de son économie à travers la transformation de nos matières premières grâce à l’innovation».

Il a enfin précisé que le GUDE-PME offre aux PME un large éventail de services sur mesure regroupés autour d’activités telles que l’accompagnement des PME, le financement structuré par la HOLDING, des Solutions de partage de risques offertes, etc.