Le 1er responsable du CNSP (Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie), le Général de Brigade Abdrouhamane Tiani, a adressé ce 18 mars 2024 de «vives félicitations» au Président russe Vladimir Poutine pour sa réélection à la tête de la Fédération de la Russie.

Dans son adresse épistolaire, le Chef de la Transition du Niger qui officie comme Président de la République depuis le 26 juillet 2023 (suite au renversement du régime de Bazoum) insiste sur le nouveau lien intrinsèque qui lie dorénavant Niamey et Moscou.

«Le Niger, qui mène une lutte historique pour la reconquête de sa souveraineté et son développement, sait pouvoir compter sur votre engagement personnel et la coopération avec la Fédération de Russie pour réussir son combat patriotique», a souligné Abdrouhamane Tiani. A cette occasion, il a réaffirmé sa «disponibilité personnelle ainsi que celle du Gouvernement du Niger à cœuvrer de concert avec Votre Excellence et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue du renforcement des relations déjà excellentes entre nos deux pays».

La réélection de Vladimir Poutine constitue aux yeux du CNSP une «adhésion du peuple russe à son programme de gouvernance ainsi qu’à son ambition légitime de continuer à faire progresser la Fédération de Russie dans tous les domaines économiques et politiques, et lui assurer un rang des plus honorables dans le concert des nations».

Depuis le renversement du pouvoir de Mohamed Bazoum, le CNSP a réactivé et diversifié des partenariats multisectoriels avec la Russie et l’Iran au détriment de la France et des USA. Niamey a dénoncé le 16 mars 2024 ses accords de coopération militaire avec Washington en exigeant la fermeture des deux bases américaines sur son sol.