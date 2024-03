La compagnie aérienne marocaine «Royal Air Maroc» (RAM) entend consolider l’élan du raffermissement de la coopération Nigeria-Maroc à travers une nouvelle desserte de la capitale fédérale du Nigeria, Abuja, dès le 23 juin 2024.

Selon les services de la RAM, il s’agira d’une «ligne directe opérée à raison de trois fréquences par semaine (mardi, vendredi et dimanche)» entre Casablanca et Abuja. Le départ de Casablanca se fera «à 01h15 pour une arrivée à l’aéroport international d’Abuja à 06h10 (heure locale), et le départ d’Abuja sera programmé à partir de 07h10 pour une arrivée à Casablanca à 11h55 (heure locale)».

«Le lancement de cette ligne vise à renforcer notre positionnement continental en faveur de la Diaspora africaine, notamment au Nigeria. Et de faire de l’aérien un levier de la promotion de la destination touristique du Maroc», a expliqué la direction de la RAM.

La compagnie marocaine opère déjà sur le sol nigérian où elle propose une route aérienne quotidienne reliant Casablanca à Lagos. La ligne Casablanca-Abuja portera à 27 le nombre total des destinations africaines desservies chaque semaine par la RAM depuis son hub de Casablanca.

Abuja abrite le siège de plusieurs ambassades occidentales à vocation ouest-africaine (en couvrant plusieurs Etats à la fois) tout comme le siège de la Commission de la CEDEAO (communauté née en mai 1975 et couvrant tous les pays d’Afrique de l’ouest sauf la Mauritanie).

Etat le plus peuplé d’Afrique avec plus de 220 millions d’habitants, le Nigeria est aussi la première puissance économique africaine. Outre Abuja, la RAM va aussi lancer de nouvelles dessertes directes vers Naples (Italie) et Manchester (Royaume-Uni) à compter du 22 juin 2024.