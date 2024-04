Le Président Bassirou Diakhar Diomaye Faye prête serment ce 02 avril 2024 à 30km de Dakar (à Diamniadio), au CICAD (Centre International des Conférences Abdou Diouf) pour son premier mandat de cinq ans.

L’ex Secrétaire général du parti dissout PASTEF prêtera serment en présence d’une quinzaine de Chefs d’Etat et de Gouvernement, a informé le protocole d’Etat sénégalais. Les dirigeants du Cap-Vert, de la Gambie, du Nigeria, du Togo sont attendus en personne sur place. Des pays comme le Faso, le Niger et le Mali vont se faire représenter par les responsables de leurs Parlements de Transition, selon les Présidences de ces Etats. La Côte d’Ivoire a envoyé son Vice-Président T. Meyliet Koné à cette cérémonie solennelle.

Les cérémonies de prestation de serment et de passation de pouvoir au Sénégal sont de grands moments de célébration de la démocratie sénégalaise et consacrent l’ancrage de la dévolution pacifique du pouvoir depuis l’an 2000 dans cet Etat côtier ouest-africain. Diomaye Faye, 44 ans, inspecteur des impôts, est le 5è Chef d’Etat élu en République du Sénégal. Il est le plus jeune Président à prendre fonction au Sénégal, et s’est engagé à gouverner avec «humilité et dans l’inclusion».

Diomaye D. Faye a remporté dès le premier tour la présidentielle du 24 mars 2024. Dans une économie sénégalaise bâtie essentiellement sur les services, l’emploi des jeunes, l’autosuffisance alimentaire et la lutte contre l’inflation (sur le plan alimentaire et du logement) seront les principaux défis que le Président Diomaye Faye devra relever durant les premiers mois de sa gouvernance.

Le nouveau Chef de l’Etat ne dispose pas de la majorité dans le Parlement actuel.