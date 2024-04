Le vice-président exécutif de la MIGA (Agence multilatérale de garantie des investissements) du groupe de la Banque mondiale, Hiroshi Matano a tenu ce jeudi 4 avril à Abidjan, une séance de travail avec le Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé.

Via la MIGA, la Banque mondiale s’est engagée à soutenir le «développement inclusif de la Côte d’Ivoire avec un portefeuille de six milliards de dollars portant sur 62 projets actifs», un engagement qui vise à «accélérer la croissance économique, la transition énergétique et le financement du commerce» en Côte d’Ivoire.

L’Agence MIGA a pour mission de faciliter les apports d’Investissements directs étrangers (IDE) dans les pays en voie de développement, en fournissant aux investisseurs et créanciers transfrontaliers des garanties spécifiques, dont une assurance contre les risques politiques et le rehaussement de crédits.

«Nous avons assuré le Premier ministre du soutien indéfectible de la Banque mondiale à la Côte d’Ivoire dans sa quête de croissance pour un développement durable», a déclaré Hiroshi Matano.

L’institution de Bretton Woods souhaite très précisément accompagner l’Etat de Côte d’Ivoire dans la «mise en place de garanties dans les secteurs des transports, de l’hôtellerie, de l’énergie ainsi que des premières garanties de financement de prêts à court terme pour le développement du commerce».

«Cette nouvelle plateforme de garantie permettra au Gouvernement de mobiliser des investissements du secteur privé pour concentrer les ressources sur les projets à fort impact et soutenir des programmes transformateurs et à grande échelle pour une croissance plus verte et durable en Côte d’Ivoire», note la MIGA.