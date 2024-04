Le Président de la Transition au Gabon, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema effectue depuis ce 11 avril, en compagnie de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, une «visite de travail et d’amitié» à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire.

Au terme d’un entretien tête-à-tête, les présidents gabonais, Oligui Nguema et ivoirien, Alassane Dramane Ouattara ont réaffirmé leur engagement à redynamiser et à diversifier «leur coopération, notamment dans les domaines agricole, minier et énergétique».

Le processus de Transition au Gabon, l’organisation du «Dialogue national inclusif» ainsi que la réintégration du Gabon au sein de la CEEAC (Communauté Economique des États d’Afrique Centrale) ont été évoqués par les deux personnalités.

Alassane Ouattara a dit suivre avec un «grand intérêt l’évolution de la Transition au Gabon, et a tenu à féliciter son homologue gabonais pour les efforts consentis pour un retour à la normalité constitutionnelle».

Il a en outre souhaité «un plein succès au déroulement du Dialogue national pour l’intérêt du peuple gabonais» et s’est dit disposé à «accompagner ce pays frère en partageant son expérience et les valeurs de paix, de cohésion et de concorde, chères aux deux nations».

Les deux Chefs d’Etat africains se sont rencontrés pour la première fois en novembre 2023 à Ryad en Arabie Saoudite, en marge du premier «Sommet saoudien-africain».

En dehors du volet présidentiel, Oligui Nguema a échangé hier jeudi, avec la diaspora gabonaise présente en Côte d’Ivoire. Ces Gabonais ont soulevé devant leur Chef d’Etat des difficultés existentielles comme «le retard observé dans le paiement des bourses, l’absence d’une couverture médicale ainsi que l’amélioration des procédures administratives au sein de l’Ambassade du Gabon».

Comme il le faisait lors de ses précédents déplacements à l’étranger, Oligui Nguema a instruit le «Gouvernement de tout mettre en oeuvre afin de trouver des solutions urgentes aux préoccupations émises» par la diaspora.

Il s’agit du premier déplacement officiel du président Oligui Nguema en Côte d’Ivoire depuis son putsch de fin août 2023.