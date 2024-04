Le Bureau des Congrès du Rwanda a dévoilé le week-end dernier, des chiffres autour de la vigueur du tourisme d’affaires dans ce pays d’Afrique de l’Est, pour le compte de l’année 2023.

«160 congrès et événements mondiaux, continentaux et régionaux, attirant plus de 65.000 participants» ont choisi comme destination le «pays des 1000 collines» en 2023, ont résumé les autorités du Rwanda.

Le président du Conseil d’administration du Bureau des Congrès du Rwanda, Fred Swaniker a assura que la capitale Kigali va «consolider dans les mois à venir sa place en tant que destination phare des Conférences et grands événements» en Afrique, un choix étatique, a-t-il dit, destiné à drainer vers le pays des investissements étrangers structurants accélérant une croissance inclusive.

«Une forte reprise en 2023 générant des revenus de 95 millions de dollars, soit une hausse de 48% par rapport à 2022», a détaillé le Bureau des Congrès du Rwanda. Selon cet organe rwandais, il s’agit «de la meilleure performance du tourisme d’affaires dans le pays sur la décennie 2013-2023».

Dans les détails, le Rwanda a abrité en 2023 «l’organisation de 27 événements sportifs contre 17 l’année d’avant comme ‘le Tour cycliste du Rwanda’, les phases finales de l’Afrobasket et la 18è édition du ‘Marathon de la Paix de Kigali’», s’est félicité le Bureau des Congrès du Rwanda.