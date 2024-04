A la faveur de la cérémonie de clôture du Marché des arts du spectacle africain d’Abidjan (MASA-2024), le ministre ivoirien de la Jeunesse, Mamadou Touré a annoncé l’octroi d’un imposant financement «de deux millions de dollars aux acteurs de l’industrie culturelle et créative» de la Côte d’Ivoire.

«Il s’agit d’un montant inédit en Afrique de l’Ouest, qui prendra en compte les réalités respectives de nos différents artistes», a défendu Mamadou Touré autour du montant avancé.

Une somme «inédite» en Afrique de l’ouest francophone, mais en dessous de l’appui qu’apporte à titre d’exemple le Nigeria, 1ère puissance économique en Afrique occidentale à ses industries culturelles.

Selon la ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, les 2 millions d’euros annoncés serviront «aux acteurs culturels ivoiriens pour contribuer à la richesse culturelle du pays».

Ouverte le 13 avril 2024, la 13e édition du MASA a pris fin le 20 avril dernier en rassemblant «1.000 artistes, 300 spectacles et plus de 150.000 visiteurs venant de 59 pays, et a vu plus de 600 contrats se conclure», selon les organisateurs.