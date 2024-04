Le Bénin et la Chine ont signé, jeudi à Cotonou, un protocole d’accord visant à faciliter la participation des investisseurs privés béninois à la 7e édition de l’Exposition internationale d’importation de la Chine (CIIE), rapporte l’agence de presse chinoise Xinhua.

L’accord a été paraphé par le président de la Chambre du Commerce et d’Industrie du Bénin, Arnold Akakpo et le président du Centre national des expositions et des congrès de Shanghai, Ning Feng, représentant de la délégation de la CIIE.

Lors de la cérémonie de signature, Ning a déclaré que la 7e édition de la CIIE «offrira d’énormes opportunités aux participants, notamment l’approfondissement des échanges politico-commerciaux, une rencontre d’un plus grand nombre de visiteurs, une mise en relation entre l’offre et la demande plus efficace et enfin, une meilleure promotion de la marque», d’après Xinhua.

De son côté, la ministre béninoise de l’Industrie et du Commerce, Alimatou Shadiya Assouman a rappelé que son pays a pris activement part à la précédente CIIE de 2023 à Shanghai, au cours de laquelle l’ananas Pain de sucre du Bénin a fait son entrée officielle en Chine.

«Nos promoteurs ont commencé l’enregistrement auprès de l’Administration générale des douanes de Chine pour exporter en toute quiétude vers la Chine, qui constitue par ailleurs un vaste marché», a-t-elle affirmé.

La 7e édition de la CIIE, organisée par le ministère chinois du Commerce et le Gouvernement populaire municipal de Shanghai, se tiendra du 5 au 10 novembre 2024 au Centre national des expositions et des congrès à Shanghai. Le Bureau de la CIIE avait annoncé au milieu de ce mois, que plus de 600 entreprises étaient déjà inscrites.