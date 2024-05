Le Gabon, membre du Centre Africain de Management et de Perfectionnement des Cadres (CAMPC), va réintégrer l’institution après une vingtaine d’années d’absence, et se dit favorable à l’implantation à Libreville d’une représentation du CAMPC, a annoncé lundi, la ministre gabonaise de la Fonction publique et du Renforcement des Capacités, Louise Boukandou Moussavou.

Cette dernière est en visite en Côte d’Ivoire, du 06 au 11 mai, à l’invitation du directeur général du CAMPC qui avait effectué en mars dernier une mission au Gabon, apprend-on sur le site du gouvernement ivoirien.

D’emblée, le Gabon a accepté d’accueillir en décembre 2024, le prochain Conseil d’Administration du CAMPC où siègent deux représentants de chacun des six États membres.

Créé en 1975, ce Centre est une institution d’enseignement supérieur à vocation professionnelle qui regroupe six Etats Africains (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Niger et Togo) et qui forme des milliers de cadres provenant de plus de vingt pays d’Afrique.