Quelque «132 navires nationaux et 19 navires étrangers» ont été autorisés par le Sénégal à pêcher dans ses eaux maritimes, selon une note officielle rendue publique ce mardi 7 mai 2024.

Cette note officielle qui date du 6 mai a été contresignée par le ministre sénégalais des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, Fatou Diouf.

Le texte précise néanmoins que «le nombre de navires de pêche rendu public « ne tient pas compte des dossiers en cours de renouvellement».

La restructuration du secteur de la pêche professionnelle au Sénégal a été au centre des grands débats d’actualité durant la campagne de la présidentielle du 24 mars 2024.

Des statistiques du ministère sénégalais des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires renseignent que la pêche contribue à hauteur de «3,2% à la formation du PIB (Produit intérieur brut) du pays et emploie entre 600.000 et deux millions de personnes».

La corporation des pêcheurs compte une partie de la jeunesse désoeuvrée du Sénégal de plus en plus gagnée par la tentation de l’immigration clandestine vers les Iles Canaries espagnoles.

A la date du 31 décembre 2023, «17.449 pirogues ont été répertoriées au Sénégal, soit 43% du parc piroguier national, et 7.449 permis de pêche ont été dénombrés», indique par ailleurs l’Etat sénégalais.