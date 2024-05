Le Kenya et la Somalie ont convenu le week-end écoulé de «renforcer leurs relations commerciales et d’investissement afin de stimuler la croissance économique entre leurs économies», informe un communiqué officiel et conjoint publié seulement ce 7 mai 2024 à Nairobi.

La décision d’accélérer les échanges économiques entre ces deux pays d’Afrique de l’Est a été prise au terme d’une rencontre le vice-président kényan, Rigathi Gachagua, et le Premier ministre somalien, Hamza Abdi Barre. Elle relève d’un constat amer: les échanges bilatéraux entre les deux Républiques demeurent jusqu’à présents très faibles.

Rigathi Gachagua et le Premier ministre Hamza Abdi Barre ont donc convenu de mettre en route des «stratégies pour éliminer les cartels et promouvoir des pratiques commerciales transparentes et durables bénéfiques pour les deux pays», et hausser leurs échanges bilatéraux.

Des statistiques fournies par les deux Etats renseignent que les exportations kényanes vers la Somalie ont atteint un «total de 124,5 millions de dollars américains en 2022, tandis que les importations s’élevaient à 582.000 dollars».

Dans la pratique, les deux voisins d’Afrique de l’Est vont également s’efforcer de réduire les obstacles à l’investissement, ouvrir de nouveaux marchés d’intérêt commun et faciliter la circulation des personnes et des marchandises. La troisième session de la «Commission mixte de coopération» entre les deux pays a été organisée à Nairobi du 3 au 5 mai 2024.