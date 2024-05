A l’invitation des autorités de la Transition au Tchad, la Secrétaire générale de la Francophonie avait déployé une Mission électorale de la Francophonie (MEF) dans le pays pour le compte de la présidentielle du 6 mai 2024 et qui a livré ce mercredi ses principales observations sur ce scrutin émaillé de tensions locales dans certaines zones du pays.

«La MEF salue les efforts de tous les intervenants pour la tenue de l’élection sur l’ensemble du territoire, malgré un calendrier électoral particulièrement serré. La MEF note, cependant, l’absence de révision du fichier électoral, la non-accréditation d’une grande partie des observateurs nationaux, et la circulation de deux versions différentes de la Constitution et du Code électoral», a mis en exergue cette Mission d’observation dans ses conclusions.

«Attachée à la préservation de la paix et au renforcement de la démocratie et l’Etat de droit au Tchad, la MEF appelle les parties prenantes à tout mettre en œuvre pour privilégier le dialogue et la concertation, et à recourir aux voies légales en cas d’éventuelle contestation électorale», précisent encore ces émissaires de la Francophonie.

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) rappelle par ailleurs qu’elle formulera au terme du processus électoral en cours au Tchad des recommandations «pour le renforcement de la paix et de la démocratie tchadiennes, y compris en anticipation des élections législatives» à venir.

La présidentielle du 06 mai est censée tourner la page de la Transition au Tchad ouverte suite à la mort violente du Président Idriss Deby Itno le 20 avril 2021.