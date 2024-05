Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) s’est déclaré mercredi 8 mais dans un communiqué, satisfait du retour spontané «de 1,33 million de réfugiés sud-soudanais» dans leur pays d’origine à fin mars 2024.

Ce flux de réfugiés sud-soudanais est motivé selon le HCR par la mise en œuvre d’un accord de paix revitalisé depuis octobre 2018 dans ce jeune pays indépendant seulement en 2011.

Le HCR explique ce retour de ces réfugiés vers leur terre natale, par «l’augmentation de l’insécurité dans leurs pays d’asile, en particulier au Soudan, l’insécurité alimentaire (réduction de la ration alimentaire), le manque d’emplois et de moyens de subsistance».

Ainsi, selon des précisions onusiennes, la majorité des rapatriés du mois de mars 2024, «venaient du Soudan et de l’Ethiopie». Un retour de «45.429 Sud-Soudanais a été vérifié et signalé en mars 2024, soit 12% de plus qu’en février 2024», a détaillé le HCR à Juba.

Selon des chiffres onusiens, «2,2 millions de réfugiés sud-soudanais» vivent encore à l’étranger. Ils sont éparpillés à travers des pays d’Afrique centrale et orientale.