La Côte d’Ivoire, locomotive de l’UEMOA, enregistre de nouvelles performances macroéconomiques en Afrique et dans la région ouest-africaine.

La Côte d’Ivoire figure désormais parmi les dix premières économies africaines et occupe la 9è place devant la Tanzanie, a révélé le porte-parole du Gouvernement, Amadou Coulibaly à l’issue d’une réunion ce mercredi du Conseil des ministres.

Il ressort d’une communication du ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly que «la Côte d’Ivoire, avec ce classement, devient le troisième pays d’Afrique francophone le plus performant sur le plan économique derrière l’Algérie et le Maroc, et le deuxième pays d’Afrique de l’Ouest derrière le Nigeria», ajoute le porte-parole Coulibaly.

«Cette résilience de notre économie est due essentiellement à sa diversification car le Chef de l’Etat s’était engagé à une transformation structurelle de l’économie par son industrialisation», a expliqué le ministre des finances.

«La croissance de l’économie est portée par le secteur secondaire avec un taux de croissance de 10% et par le secteur tertiaire avec un taux de croissance de 8%, bien que nous demeurions un pays agricole avec des performances connues de tous», a encore précisé l’argentier de la Côte d’Ivoire.

La plupart des pays qui figurent dans ce classement du «Top 10 des économies africaines» reposent sur les industries extractives, notamment le pétrole et les minerais, et disposent d’une démographie plus importante que celle de la Côte d’Ivoire, ce qui donne un peu plus d’emphase à la performance ivoirienne, a souligné Amadou Coulibaly.