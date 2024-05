Les travaux de construction de la plus grande Centrale photovoltaïque tunisienne d’une capacité de 100 mégawatts, financée par le secteur privé, ont été lancés ce mercredi 8 mai à Kairouan au centre de la Tunisie.

Ce projet de transition écologique est financé par plusieurs bailleurs dont Société financière internationale (SFI) filiale du Groupe de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement (BAD) et la société Amea Power des Emirats Arabes Unis.

Le future centrale d’énergie solaire s’étend sur 200 hectares dans la zone El Moutabasita et vise en primeur faire progresser la transition énergétique nationale dans ce pays nord-africain. Les travaux de sa construction seront réalisés par un consortium chinois constitué de la China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co., la Northwest Electric Power Design Institute Co., la China Power Engineering Consulting Group, avec comme chef de file la Ltd Energy China.

La compagnie Energy China fournira l’équipement, installera la Centrale et assurera sa mise en marche, et assurera une formation du personnel local et un transfert d’expertise.