Comme annoncé au courant de 2023, le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly a lancé ce mercredi 8 mai, les travaux de construction d’un «Port maritime touristique international» aux abords de la nouvelle ville de Ras Al-Hikma.

Cette infrastructure qui se veut disruptive dans l’écosystème de l’industrie touristique dans le monde arabe, sera réservée exclusivement à l’exploitation de yachts et navires de croisière, et couvrira une superficie de 10,5 millions de mètres carrés environ, selon les précisions de sources officielles.

«Le ministère des Transports supervisera techniquement la construction de ce projet et veillera à sa conformité aux normes et aux réglementations en vigueur. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir le succès de ce projet stratégique qui renforcera la position de l’Egypte en tant que destination touristique internationale», a promis l’exécutif de l’Egypte, le pays le plus peuplé du monde arabe avec plus de 100 millions d’habitants.

«Le projet vise à promouvoir le tourisme maritime et à offrir des expériences touristiques uniques aux visiteurs internationaux», a assuré la Primature égyptienne.

La construction du «Port maritime touristique international» rejoint l’initiative plus ambitieuse de la cité futuriste de Ras Al-Hikma installée au bord de la Méditerranée, sur une superficie de 170,8 millions de mètres carrés, sur fond d’un financement massif.