Le président rwandais, Paul Kagame a effectué ce lundi 13 mai, une visite d’une journée à Conakry, la capitale de la Guinée, où il a eu avec son homologue Mamadi Doumbouya, des échanges fructueux axés sur la coopération bilatérale dans divers domaines.

Cette visite «d’amitié et de travail» du dirigeant d’Afrique orientale fait suite à un déplacement de plusieurs jours effectué fin 2023 par le Général de Corps d’Armée, Mamadi Doumbouyaau Rwanda pour consolider les nouveaux axes prioritaires de la coopération bilatérale entre leurs deux pays.

Les entretiens de ce lundi, entre Kagame et Doumbouya ont eu lieu aux «Cases des hôtes de Belle-vue» et se sont focalisés sur «la consolidation de la coopération bilatérale en matière de digitalisation, de commerce et des investissements croisés», a annoncé la Présidence rwandaise.

Le second voyage en deux ans du Président Kagame à Conakry s’inscrit «dans une vision panafricaniste et d’autodétermination de l’Afrique, car les deux Chefs d’Etat soutiennent un changement de paradigmes dans les relations internationales et le renforcement de la coopération Sud-sud, avec une Afrique dont la voix compte», a souligné de son côté, la Présidence guinéenne.

Les deux Chefs d’État ont en outre rencontré Hadja Andrée Touré, l’épouse de feu Ahmed Sékou Touré, premier Président de la Guinée indépendante.

Avant de se rendre ce mardi en Guinée-Conakry, Paul Kagame a fait une halte de 48h à Dakar, où il a eu des entretiens avec son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye sur les «relations d’amitié fraternelle et de coopération entre les deux pays» et les questions d’intérêt commun.

«Le tourisme, le commerce et la gouvernance inclusive» ont au centre de ces discussions, d’après la présidence rwandaise, précisant que les deux Chefs d’Etat ont par ailleurs assisté ce dimanche 12 mai à l’Arena de Dakar à Diamnadio, à un match comptant pour la dernière journée de la BAL (Basketball Africa League, édition 4) ayant opposé l’AS Douanes du Sénégal et l’équipe rwandaise APR basketball club.