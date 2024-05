Le ministre sénégalais des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye a procédé hier mercredi à Dakar, à la mise en service progressive du « Bus Rapid Transit » (BRT) pour répondre «de manière satisfaisante à la forte demande de déplacement des habitants de la capitale sénégalaise». Il s’agit d’une nouvelle phase de l’opérationnalisation d’un réseau de bus électriques lancé officiellement fin décembre 2023.

Alliant une réponse active aux défis de transition écologique de la ville de Dakar et sa conurbation et plusieurs innovations dans les transports publics urbains au Sénégal, le BRT «marque le début d’une nouvelle ère de mobilité urbaine durable dans la ville de Dakar, avec une efficacité et qualité de service durable et écologique», se félicite le ministre Malick Ndiaye.

Selon des précisions officielles, le BRT prend en compte les besoins des personnes à mobilité réduite et des malvoyants à bord des bus et dans les stations.

Au terme de son expansion, le BRT va offrir aux résidents de Dakar une intermodalité avec la ligne du Train express régional (TER) qui relie Dakar à Diamniadio sur un trajet de près de 30 km. Les bases du BRT et du TER ont été posés par les anciens Présidents A. Wade et son successeur Macky Sall entre 2012 et 2024.