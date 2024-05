Le Gouvernement guinéen a dressé ce 15 mai le bilan de sa consommation de l’aide française au développement par le prisme de l’Agence française de développement (AFD).

«Le taux de décaissement des fonds alloués à la Guinée par la France à travers l’Agence française de développement est estimé à plus de 80%», a informé le ministère des Finances de la Guinée.

Le décaissement de ces fonds découle du contrat de désendettement signé en 2023 entre la Guinée et la France pour la reconversion des dettes françaises en subventions accordées à ce pays d’Afrique occidentale.

D’après le ministre guinéen de l’Economie et des Finances, Mourana Soumah, au titre de la mise en œuvre de l’accord susmentionné de reconversion des dettes en subventions, «sur plus de 167 millions d’euros, plus de 147 millions ont été décaissés, soit un taux de plus de 80%».

Les fonds mobilisés aident l’Etat guinéen à faire face à des besoins spécifiques du pays depuis le début de la Transition le 5 septembre 2021. Il s’agit notamment des besoins dans les secteurs de l’enseignement, de l’agriculture, du tourisme, de la santé et de l’économie maritime.