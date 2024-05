Le Roi du Maroc, Mohammed VI a réaffirmé ce jeudi 16 mai, son soutien constant au peuple palestinien pour recouvrer ses droits légitimes à un Etat indépendant et souverain, réitérant sa ferme détermination à maintenir la Cause palestinienne au centre de toute action visant à instaurer une paix juste et durable dans la région du Moyen-Orient.

Dans un discours adressé au 33ème Sommet de la Ligue des Etats Arabes, qui s’est ouvert aujourd’hui à Manama, la capitale de Bahreïn, le Roi Mohammed VI, Président du Comité al-Qods a réaffirmé son « soutien constant au peuple palestinien frère pour recouvrer ses droits légitimes et établir son Etat indépendant et souverain, sur les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods-Est pour Capitale, sur la base de la solution à deux Etats ».

En ces moments difficiles que traverse la question palestinienne à la suite de l’agression israélienne flagrante contre la bande de Gaza, le Roi du Maroc se dit plus déterminé que jamais «à maintenir la Cause palestinienne au centre de toute action visant à instaurer une paix juste et durable dans la région du Moyen-Orient ».

« Les actes de représailles perpétrés dans la bande de Gaza ont révélé de graves violations qui vont à l’encontre des dispositions du droit international et du droit international humanitaire », a souligné le Roi Mohammed VI dans son discours, dont lecture a été donnée par le Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch.

Le Souverain a exprimé à nouveau, « sa vive condamnation du meurtre d’innocents », soulignant que « le fait d’imposer une réalité nouvelle dans la bande de Gaza et les tentatives de déplacement forcé des Palestiniens sont inacceptables, car ils ne font qu’aggraver la situation et générer plus de violence et d’instabilité ».

Rappelant que la bande de Gaza fait partie intégrante des territoires palestiniens et de l’État palestinien unifié, le Souverain marocain a souligné avec force « la nécessité d’acheminer, de manière rapide et durable, les aides humanitaires aux Palestiniens dans l’ensemble de la bande de Gaza et de renforcer la protection des civils non armés ».

Le Roi Mohammed VI a, par ailleurs, assuré qu’ »en qualité de Président du Comité Al-Qods, Nous continuerons, en étroite coordination avec Notre Frère, Son Excellence, Monsieur Mahmoud Abbas, Président de l’État de Palestine, à tout mettre en œuvre pour préserver le statut juridique et le cachet historique et civilisationnel de la Ville sainte ».

Le Souverain a de même exprimé sa volonté de poursuivre, grâce au travail mené sur le terrain par l’Agence Bayt Mal Al-Qods, le bras exécutif du Comité Al-Qods, « la mise en œuvre de programmes et de projets concrets visant à sauvegarder l’identité culturelle de la Ville sainte et à améliorer la situation sociale et les conditions de vie de la population maqdessie afin de l’aider à résister et à se maintenir dans la Ville sainte».

Abordant la situation douloureuse et déplorable qui sévit dans certains pays arabes frères, le Roi Mohammed VI a enfin indiqué que « le Royaume du Maroc nourrit l’espoir d’un retour à la stabilité dans ces pays, en privilégiant le dialogue et les initiatives pacifiques, loin de la logique de la force et des options militaires, de sorte que soient trouvées des solutions concrètes, efficaces et durables ».