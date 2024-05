Le général Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la junte tchadienne au pouvoir depuis trois ans, a été officiellement déclaré vainqueur ce jeudi 16 mai de la présidentielle du 6 mai dernier, par le Conseil constitutionnel, un résultat qui ne satisfait pas l’opposant Succès Masra, mais dont il prend acte.

Le jeune général de 40 ans, Mahamat Déby Itno, a été élu avec 61% des voix et son principal rival, l’ex-Premier ministre, Succès Masra arrive en deuxième position avec 18,54% des voix, selon les résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel. Le parti «Les Transformateurs» de Masra avait qualifié le scrutin de «mascarade et avait introduit un recours en annulation» devant le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel tchadien a rejeté ce 16 mai les recours des opposants Masra et Albert P. Padacké. Alors qu’il s’autoproclamait vainqueur de cette présidentielle avec «70% des suffrages», Succès Masra a adopté une posture plus conciliante ce jeudi 16 mai après la proclamation des résultats définitifs, en avouant qu’«il n’y a plus aucun recours juridique».

Il a toutefois convié les partisans de son parti «Les Transformateurs» à «poursuivre pacifiquement le combat politique, en servant le peuple à tous les échelons, car le changement est irréversible. Je vous demande de rester mobilisés tout en restant pacifiques».

A l’issue de cette victoire écrasante du fils du défunt Président Idriss Déby Itno, la grande inconnue demeure le nom de son prochain Premier ministre et la configuration du futur gouvernement.