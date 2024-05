Alors que l’actuelle Transition au Burkina Faso s’achève le 1er juillet 2024 comme le prévoit sa Charte du 14 octobre 2022, le gouvernement burkinabè a annoncé la tenue «d’Assises nationales» les 25 et 26 mai prochain à Ouagadougou, la capitale, pour décider de la durée de sa prorogation.

L’Assemblée législative de Transition (ALT) avait voté à l’unanimité le 26 avril dernier, la tenue de la grand-messe les 25 et 26 mai qui «permettront aux représentants des forces vives de la Nation de délibérer sur la suite à donner à la Transition».

Initialement, la Transition, débutée le 30 septembre 2022 suite au putsch conduit par le capitaine, Ibrahim Traoré, était censée s’achever par la tenue d’élections libres et démocratiques au bout d’une période de 24 mois, mais la gente de Traoré a fait, depuis septembre 2022, de la reconquête territoriale et de la lutte contre le djihadisme sa priorité, avant la tenue de nouvelles élections et le retour à un pouvoir civil.