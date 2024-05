Le nouveau Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a entamé ce jeudi 16 mai à Abuja «une visite de travail» au Nigeria qui doit le conduire ensuite ce vendredi au Ghana, dans le cadre de sa prise de contact avec ses pairs de la sous-région.

Réunis ce jeudi à Abuja, Diomaye Faye et son hôte Bola Ahmed Tinubu «ont passé en revue la coopération entre les deux pays et ont également échangé sur la situation dans la sous-région ouest-africaine», a annoncé la Présidence sénégalaise.

Le déplacement du jeune dirigeant sénégalais au Nigeria et au Ghana s’inscrit dans une dynamique du renforcement de la «coopération bilatérale et de l’intégration régionale» entre le Sénégal et ces deux pays de la région, a précisé son entourage.

Selon la présidence sénégalaise, le Chef de l’Etat, Faye a choisi le Nigeria et le Ghana pour ses 6è et 7è déplacements à l’étranger depuis sa prise de fonction à cause du poids économique et diplomatique de ces deux pays anglophones dans la région ouest-africaine.

Les présidents nigérian, Bola Ahmed Tinubu et ghanéen, Nana Akufo-Addo s’étaient déplacés en personne à Dakar début avril 2024, pour assister à la cérémonie d’investiture de leur homologue sénégalais, Faye.