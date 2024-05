Un élève ivoirien, Krecoum Loevan Niels Samuel, en classe de CM2 à l’EPV le P’tit royaume de l’IPP d’Attoban, Direction Régionale Abidjan 1, a occupé la première place mondiale, à l’issue de la finale de la 24ème édition du concours international de la dictée « Paul Gérin-Lajoie » (PGL), le 19 mai 2024, au Canada, s’est félicité le gouvernement de la Côte d’Ivoire.

Pour Abidjan, «cette victoire vient confirmer la pertinence de la décision prise par la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné, de rétablir la dictée dans le système éducatif national ivoirien, depuis la rentrée scolaire 2021-2022».

Elle serait également «le résultat des nombreuses réformes et réalisations infrastructurelles initiées sous le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, qui a fait de l’éducation, une des priorités de l’action gouvernementale».

Le concours international de la dictée PGL, initié en 1991 par la Fondation Paul Gérin-Lajoie, une institution canadienne qui œuvre au service de la mise en valeur de la langue française, a déjà mobilisé plus de 7 millions de jeunes venant de différents horizons. La Dictée P.G.L. donne aux élèves la possibilité de participer à une compétition stimulante et amusante, selon le site de la Fondation.

La même source indique que «ce projet en perpétuelle évolution continuera à valoriser la langue française et à ouvrir des fenêtres sur le monde dans le but de favoriser une meilleure connaissance de l’autre, la solidarité, le partage, le goût d’apprendre et d’entreprendre, afin que les jeunes puissent ‘écrire un monde meilleur’».