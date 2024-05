L’effectif des personnes actives en Angola, âgés de plus de 18 ans, a connu une augmentation de 2,9% au premier trimestre 2024, par rapport à la même période de 2023, selon la Fiche d’information rapide de l’Enquête sur l’emploi en Angola publiée par l’Institut National de la Statistique (INE), rapporte l’agence de presse angolaise (Angop).

Selon la même source, les personnes exerçant un emploi informel a diminué de 0,2%, au cours de la même période.

Soulignons que la population actuelle de l’Angola est de 37.666.955 habitants, d’après Worldometer, un site qui donne, en temps réel, des statistiques mondiales sur la population, l’éducation, l’environnement, l’alimentation, l’énergie et autres domaines.

Selon la Banque Mondiale, un tiers de la population angolaise vit avec moins de 2 dollars par jour. Le taux de chômage officiel s’élèverait à 29%, soit plus de 52% chez les jeunes de moins de 25 ans et plus de 70% des emplois seraient informels.