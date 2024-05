Mahamat Idriss Déby Itno a prêté serment ce 23 mai 2024 à N’Djamena devant une quinzaine de Chefs d’Etat et de Gouvernement africains.

Parmi les invités d’honneur de cette cérémonie solennelle, on notait la présence des dirigeants Ghazouani de la Mauritanie (Président en exercice de l’UA) et Bola Tinubu du Nigeria (président en exercice de la CEDEAO).

MIDI a, dans son message fleuve de circonstance de ce 23 mai 2024, «remercié les hôtes de marque qui ont effectué le déplacement de N’Djamena pour assister à cette cérémonie de prestation de serment». Le Tchad «remercie tous ceux qui se sont tenus à ses côtés durant la Transition qui vient de prendre fin, tout particulièrement tous ceux qui ont saisi la main tendue durant cette période transitoire».

Mention spéciale a été faite de la «facilitation du Président Tshisekedi pour son travail remarquable pour la paix et la réconciliation au Tchad». Sur le court et moyen termes, MIDI a promis de ne pas trahir «ses promesses de campagne». «Je suis désormais le Président de tout le Tchad et j’invite mes compatriotes à s’unir pour projeter le développement de notre pays, et bâtir un Tchad nouveau tourné vers un développement intégré et harmonieux». Le retour à la légalité constitutionnelle ouvre la voie à une nouvelle ère dans tout le pays, a encore souligné le jeune officier tchadien. «Soyons les acteurs des mutations attendues par tous pour un avenir radieux», a-t-il exhorté à l’entame de son quinquennat.

«La priorité sera accordée aux questions socio-économiques. 70% des dépenses publiques seront accordées à l’eau, l’éducation, la santé, le logement décent, avec pour piliers l’agriculture et l’élevage», a encore détaillé le nouveau Président. L’ex-dirigeant de la Transition promet par ailleurs une accélération de la productivité pour atteindre «la souveraineté alimentaire devant déboucher sur une révolution dans les mentalités nationales dans l’agriculture et l’élevage». «7.000 km de route seront bitumés durant mon quinquennat et l’industrie minière sera davantage ouverte aux investissements privés», a en outre promis le jeune Président du Tchad.

La nomination d’un nouveau Premier ministre est très attendue après cette prestation de serment de MIDI.