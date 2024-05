La nouvelle Constitution de la Vè République en vigueur au Togo depuis le 6 mai dernier, a permis pour la première fois ce lundi 27 mai, de nouvelles nominations à de hautes fonctions en République togolaise.

Le président togolais, Faure Gnassingbé a promu via deux différents décrets, le colonel Dimini Allahare, ex-coordonnateur de l’ASAIGE (Autorité de Sûreté de l’Aéroport International Gnassingbé Eyadèma), au rang de Général de Brigade et Chef d’état-major des Forces armées togolaises (FAT). Il remplace à ce poste le Général de Brigade aérienne, Tassounti Djato, pilote de chasse formé en France et ex-chef d’état-major de l’Armée de l’air togolaise, depuis le 22 décembre 2022.

Nommé le 02 février 2023, Directeur de la SALT-Société Aéroportuaire de Lomé-Tokoin, Dimini Allahare hérite du commandement des FAT à un moment où les Armées du Togo continuent de faire face à une kyrielle de défis sécuritaires sur différents fronts, dDont le front du péril djihadiste qui sévit depuis fin novembre 2021 dans la région des Savanes au Nord du Togo.

Détaché de nouveau de la Présidence togolaise lors de la formation de la première équipe gouvernementale dirigée par une Togolaise le 1er octobre 2020, le ministère des Armées a une nouvelle fois été rattaché à la Présidence du Togo le 22 décembre 2022. L’officier Tassounti Djato avait lui-même succédé au Général de Brigade Dadja Maganawe en décembre 2022.