La capitale malienne, Bamako abritera du 30 au 31 octobre 2025, un Forum national sur la Justice, précédée par une phase régionale à Bamako, Kayes et Mopti du 25 au 30 septembre prochain.

L’annonce a été faite par le ministre malien de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux au Conseil des ministres, présidé hier mercredi, par le chef de l’Etat, le Général d’Armée Assimi Goïta.

Selon le communiqué du Conseil, le Garde des Sceaux a expliqué que le Ministère de la Justice envisage d’organiser ce Forum national pour débattre des problèmes fondamentaux du secteur de la Justice et de proposer des pistes de solutions pour bâtir au Mali, une Justice plus efficace, moderne, intègre, respectueuse des Droits de l’Homme et répondant aux aspirations de la population.

Le forum, qui s’inscrit dans le cadre du renouveau du service public de la Justice, a pour objectifs de définir et de partager une vision commune du service public de la Justice ; d’établir une synergie d’action entre les différents acteurs de la Justice ; et d’amener les acteurs de la justice à offrir un service de Justice efficace et transparent.

Il s’agira également d’encourager la prise en compte par les acteurs de la Justice des enjeux liés à la Confédération des Etats du Sahel, toujours d’après la même source.