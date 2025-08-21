La Coordinatrice résidente par intérim du Système des Nations Unies au Gabon, Marie-Reine Chirezi Fabry a réaffirmé, mercredi 20 août, l’engagement de son institution à accompagner ce pays d’Afrique centrale, dans la mise en œuvre de ses réformes, notamment à travers la mobilisation de ressources et d’expertises.

La représentante de l’ONU a été reçue en audience à Libreville, par le ministre gabonais de la Réforme et des Relations avec les Institutions, François Ndong Obiang, dans l’objectif de consolider l’appui apporté par le système onusien au Gabon.

La rencontre a permis au ministre de présenter à son invité les principales priorités nationales en matière d’appui, en mettant l’accent sur la protection et les droits de l’enfant, la justice, la formation et les nouvelles orientations professionnelles, indique un communiqué du ministère.

Ndong Obiang a également souligné l’urgence de mettre en place des mécanismes de la Ve République, indispensables à une meilleure organisation institutionnelle et administrative dans le pays.

A s’en tenir toujours au communiqué, cette rencontre a été aussi marquée par la remise au ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions, du rapport annuel des Nations Unies, témoignant de la volonté de renforcer la coopération et la transparence dans le suivi des actions communes.

Selon Libreville, l’entretien entre le ministre et la Représentante onusienne illustre la volonté commune du Gabon et des Nations Unies de bâtir un partenariat renforcé, au service de réformes ambitieuses, porteuses de progrès et de bien-être pour les citoyens, conformément à l’impulsion donnée par le Chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema.