La Première ministre de la République démocratique du Congo (RDC), Judith Suminwa Tuluka a accordé, mercredi 20 août, une audience au Haut-Commissaire adjoint chargé des opérations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), Raouf Mazou, en marge de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9) qui se tient à Yokohama.

D’après un communiqué de la Primature congolaise, les échanges entre les deux personnalités ont porté sur le rapatriement des réfugiés congolais du Rwanda et des réfugiés rwandais présents en RDC.

Lors des échanges, la Cheffe du Gouvernement congolais « a insisté sur la nécessité d’un processus rigoureusement structuré, avec une identification claire et fiable des personnes concernées, afin de prévenir toute crise future», indique le communiqué.

Suminwa Tuluka a, par ailleurs, attiré l’attention de Mazou sur la situation des réfugiés congolais au Burundi, appelant à un suivi renforcé jusqu’à leur retour dans la patrie mère. Elle a réaffirmé à cette même occasion, la volonté de Kinshasa, de collaborer étroitement avec le HCR pour assurer le respect des droits humains et la stabilité régionale.

De son côté, le Haut-Commissaire adjoint a salué les efforts de paix en cours à l’Est de la RDC et rappelé l’importance de l’accord tripartite signé à Addis-Abeba, garantissant un retour volontaire, sécurisé et digne des déplacés.

Soulignons que des milliers de Congolais ont trouvé refuge au Rwanda, fuyant les violences à l’Est de la RDC où s’activent depuis des décennies, de nombreux groupes armés, dont particulièrement le mouvement rebelle M23 qui agit avec le soutien militaire et financier du Rwanda.