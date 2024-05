Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a décidé le jeudi 30 mai, de reconduire le régime de sanctions imposées au Soudan du Sud, à savoir un embargo sur les armes et des sanctions ciblées (gel des avoirs et interdiction de voyages), selon les informations relayées par le service de presse de l’ONU.

Le Conseil de Sécurité a adopté en ce sens, la résolution 2731 par 9 voix pour et 6 abstentions, celles de la Fédération de Russie, de la Chine, de l’Algérie, du Guyana, du Mozambique et de la Sierra Leone.

Ces six pays ont notamment dénoncé le caractère inadapté d’un embargo empêchant le Soudan du Sud d’équiper ses forces de sécurité pour la défense du pays. Ils ont également pointé le manque de coopération des Etats-Unis durant les négociations et regretté que la décision prise ne prenne pas en compte les progrès accomplis par le Soudan du Sud.

Le Conseil a reconduit jusqu’au 31 mai 2025 les sanctions concernant le gel de certains dirigeants sud-soudanais et leurs voyages à l’étranger, tout en se déclarant à nouveau prêt à réexaminer les mesures d’embargo sur les armes pour voir s’il convient de les modifier, de les suspendre ou de les lever progressivement.

Le mandat du Groupe d’experts a été, lui, prorogé jusqu’au 1er juillet 2025, en prévoyant que ce dernier devra présenter au Conseil un rapport d’activité le 1er décembre 2024 au plus tard et un rapport final le 1er mai 2025 au plus tard, ainsi qu’un point de la situation tous les mois.

Pour sa part, le Soudan du Sud a déploré l’impact négatif du régime de sanctions sur la sécurité dans le pays et le fait que la nouvelle résolution ne tienne pas compte des progrès réalisés par Juba.

Son représentant à l’ONU a fait comprendre que le maintien de l’embargo sur les armes sape les efforts nationaux visant à mettre sur pied des mesures de sécurité plus fortes, soulignant que la levée de l’embargo sur les armes aurait permis de renforcer la mise en œuvre de l’Accord revitalisé sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud, qui date de 2018.