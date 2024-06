Le groupe sino-européen GOTION High-Tech, dont l’un des actionnaires de référence est le groupe automobile allemand «Volkswagen», s’apprête à investir 12,8 milliards de dirhams (environ 1,191 millions d’euros) dans une Gigafactory de batteries électrique à Kenitra (Nord-ouest du Maroc), la première du genre dans toute la région Middle East & Africa.

Il s’agit d’un écosystème industriel complet de fabrication de batteries électriques qui générera une fois opérationnel, 17.000 nouveaux emplois directs, indirects et induits dont 2.300 à haute qualification.

La cérémonie de signature de la convention d’investissement stratégique conclue entre le groupe GOTION High-Tech et l’Etat marocain, a été présidée ce jeudi 6 juin à Rabat, par le Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch. Ladite convention a été signée par une dizaine de ministres marocains ainsi que par le Président du Groupe Gotion High Tech, Zhen Li, en présence du Directeur Général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), Ali Seddiki.

Ce projet intégré de production de batteries pour véhicules électriques d’une capacité de 20 GWh, ouvre un nouveau chapitre pour l’industrie marocaine. L’enveloppe de 12,8 milliards de dirhams correspond à la première phase de développement des activités industrielles du groupe au Maroc et qui prévoit à terme, de relever la capacité de production de cette unité à 100 GWh pour un investissement global de 65 milliards de dirhams.

A signaler que le groupe GOTION High-Tech a déjà réalisé des investissements majeurs en Europe, aux Etats-Unis et en Asie avec près de 12 Gigafactorylancées ces deux dernières années afin de répondre à l’importante demande mondiale dans le secteur de la mobilité électrique.

Le choix duRoyaume du Maroc pour l’implantation de sa nouvelle Gigafactory, témoigne de la confiance de ce géant sino-européen en la destination Maroc, qui s’est imposée sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, comme hub de référence pour les investissements étrangers dans les métiers complexes de l’automobile et de l’aéronautique et dans d’autres secteurs industriels créateurs d’emplois et de valeur ajoutée, permettant ainsi une intégration toujours plus dense dans les chaines de valeurs internationales.