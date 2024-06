L’ambassadeur du Portugal en Angola, Francisco Duarte a levé ce dimanche 9 juin sur RNA (Radio Nationale d’Angola) toute équivoque autour du nouveau régime juridique pour «l’entrée, le séjour, la sortie et le renvoi des étrangers au Portugal».

Le diplomate lusitanien a spécifié que les retouches apportées à cette loi migratoire n’affecteront pas les citoyens de la « Communauté des Pays de Langue Portugaise » (CPLP) dont est membre actif l’Angola qui était la plus vaste colonie portugaise en Afrique.

«Malgré l’entrée en vigueur du nouveau document, rien n’a changé pour les citoyens angolais, ils continueront à être traités de la même manière» qu’auparavant, a assuré le chef de la mission diplomatique portugaise en Angola.

«Il n’y a aucune raison de s’inquiéter (…) L’accord de mobilité de la CPLP doit être maintenu et défendu, et renforcé en le rendant plus opérationnel», a assuré le diplomate portugais.

La nouvelle loi autour de la régulation de la migration au Portugal est condensée dans «le Plan d’action pour la migration» englobant une série de 41 mesures visant à réguler l’immigration et à améliorer l’intégration des personnes qui émigrent au Portugal. Un arsenal législatif porté pour le nouvel exécutif portugais.

Les relations entre Luanda et Lisbonne sont au beau fixe. Le Président João Lourenço a pris part activement en avril 2024 dans la capitale portugaise aux festivités marquant le 50è anniversaire de la «Révolution d’Avril» marquant le début de l’ère démocratique au Portugal.