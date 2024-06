La Première ministre de la République démocratique du Congo (RDC), Judith Suminwa et les membres de son gouvernement ont été investis dans la nuit du mardi 11 juin par le Parlement.

La cheffe du gouvernement a d’abord présenté aux parlementaires son équipe gouvernementale et son programme d’action structuré en six piliers.

Il s’agit, pour le nouveau gouvernement, de construire une économie diversifiée et compétitive pour créer plus d’emplois et protéger le pouvoir d’achat des ménages ; de protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens ; d’aménager le territoire national en vue d’une connectivité maximale ; de garantir l’accès aux services sociaux de base ; de renforcer les capacités du Congolais pour participer à la construction du pays et de gérer durablement et de manière responsable l’écosystème de la RDC face aux changements climatiques.

Le programme d’actions du gouvernement 2024-2028 traduit sa ferme volonté «d’atteindre un double objectif, à savoir : consolider les acquis du premier mandat en vue de parachever l’avènement d’un Congo plus uni, mieux sécurisé, avant-gardiste à la souveraineté affirmée et plus prospère et, poser définitivement les jalons d’un Congo émergent dans lequel l’autorité de l’État est consolidée, la solidarité renforcée et les villes connectées pour le meilleur», a notamment déclaré la Première ministre devant les parlementaires.

Après une séance de questions/réponses et de contributions apportées par les élus, ces derniers se sont prononcés majoritairement (397 sur 405) en faveur de ce programme doté d’un budget de 92 milliards de dollars étalé sur les cinq années à venir. Après ce vote de confiance, Suminwa et son équipe ont désormais le feu vert pour mettre en œuvre leur programme.